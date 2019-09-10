На Тайване женщина с мертвым мозгом вышла замуж

На Тайване была сыграна необычная свадьба: там молодой человек женился на своей избраннице после того, как медики зафиксировали у женщины смерть мозга. Пара встречалась 11 лет.

В частности, 32-летняя девушка попала в аварию в одном из районов Тайбэя: она передвигалась на мотоцикле, когда в какой-то момент ее сбил автомобиль, разворачивавшийся в неположенном месте. Спустя три дня врачи констатировали смерть мозга. После этого жизнь женщины пришлось поддерживать искусственно.

Новоиспеченный жених не стал терять времени даром и решил устроить импровизированную свадьбу прямо в палате. Свидетелями такого торжества стали родственники женщины. На их глазах мужчина надел своей невесте обручальное кольцо. При этом невеста лежала на больничной койке в настоящей фате.

Сразу после церемонии девушку отключили от аппаратов поддержания жизни. Родственники невесты разрешили трансплантировать ее органы тем, кто в них нуждается, уточняет портал Asia One.