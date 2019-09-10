Закон о штрафах за нарушения при хранении личных данных принят в первом чтении

Госдума сегодня приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушение требований хранения персональных данных. Согласно документу сумма штрафа может достигать 18 миллионов рублей.

Инициаторы проекта, которыми выступили депутаты от «Единой России», отмечают, что неисполнение обязанности по локализации баз с персональными данными создает угрозу безопасности граждан и препятствует эффективной борьбе с терроризмом. В случае нарушения правил хранения данных сумма штрафа составит два миллиона рублей, а в случае повторного нарушения - 6-18 миллионов.

Между тем отмечается, что в настоящее время отдельной ответственности за неисполнение требований по хранению данных не предусмотрено.