В Звездном городке состоялись проводы нового экипажа МКС

Новый экипаж Международной космической станции проводили из Звездного городка в Казахстан, где в течение двух недель на космодроме Байконур ему предстоит готовиться к старту на орбиту. В состав экипажа вошли российский космонавт Олег Скрипочка, астронавты NASA американка Джессика Меир и гражданин Объединенных Арабских Эмиратов Хазза Аль-Мансури.

Тридцатипятилетний военный летчик стал первым астронавтом ОАЭ, на родине его называют Гагариным. Для командира экипажа Олега Скрипочки предстоящий полет на орбиту станет уже третьим в космической карьере.

Старт экспедиции на МКС запланирован на 25 сентября. Экипажу предстоит провести более 50 научных экспериментов и совершить один выход в открытый космос.