Объятия смерти: в Бразилии анаконда жестоко расправилась с крокодилом

Смертельная схватка анаконды с крокодилом повергла в шок случайных очевидцев на Амазонке. Американский фотограф Кевин Дули стал свидетелем битвы двух рептилий в бразильском заповеднике Пантантал. Двигаясь по реке на лодке, мужчина фотографировал живописные окрестности, когда его внимание привлек всплеск воды.

Он увидел, как огромная змея напала на каймана и несколько раз обвилась вокруг его туловища, сообщает Daily Mail. Силы анаконды хватило, чтобы переломать крокодилу конечности, и хотя он успел схватить тропическую змею своими клыками, она в конце концов ушла под воду со своей добычей.

Поединок продолжался почти десять минут. На поверхности воды ни один из его участников больше не появился.

Огромные змеи нередко нападают на мелких крокодилов в местах их естественного обитания. Ранее похожий случай произошел на болотах у горы Иса в австралийском Квинсленде. Оливковый питон задушил аллигатора и полностью проглотил его.