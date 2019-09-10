Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Объятия смерти: в Бразилии анаконда жестоко расправилась с крокодилом

Ян Брацкий
14:26 10.09.2019
Анаконда напала на крокодила и несколько раз обвилась вокруг его туловища, задушив рептилию.
© Видео: wow video, YouTube © Фото: wow video, youtube

Смертельная схватка анаконды с крокодилом повергла в шок случайных очевидцев на Амазонке. Американский фотограф Кевин Дули стал свидетелем битвы двух рептилий в бразильском заповеднике Пантантал. Двигаясь по реке на лодке, мужчина фотографировал живописные окрестности, когда его внимание привлек всплеск воды.

Он увидел, как огромная змея напала на каймана и несколько раз обвилась вокруг его туловища, сообщает Daily Mail. Силы анаконды хватило, чтобы переломать крокодилу конечности, и хотя он успел схватить тропическую змею своими клыками, она в конце концов ушла под воду со своей добычей.

Поединок продолжался почти десять минут. На поверхности воды ни один из его участников больше не появился.

Огромные змеи нередко нападают на мелких крокодилов в местах их естественного обитания. Ранее похожий случай произошел на болотах у горы Иса в австралийском Квинсленде. Оливковый питон задушил аллигатора и полностью проглотил его.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата08.09.2019, 20:28
Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине
Дата10.09.2019, 04:00
ВМФ России до 2024 года получит 11 новых атомных подводных лодок
Дата09.09.2019, 23:40
Россия обыграла Казахстан в отборе ЧЕ-2020
Дата02.09.2019, 17:31
От Су-57 до МС-21: главные новинки авиасалона МАКС-2019 в фотографиях
Дата10.09.2019, 13:59
Разработчик рассказал об испытательных стрельбах новейшего корвета «Гремящий»
Дата10.09.2019, 14:43
«Занял высоту - значит, контролируешь ситуацию»: как батальон Солуянова воевал в горах Афганистана
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
21:27 В стране и мире
Французский журналист объяснил, почему Le Figaro назвала Киев российским
23:00 В стране и мире
Видео
Путин поддержал Памфилову после нападения
16:43 Армия
Видео
Шойгу поздравил Казанское суворовское военное училище с 75-летием
00:43 В стране и мире
Видео
Катер с пассажирами потерпел крушение около Судака
06:52 В стране и мире
Движение в центре Москвы перекроют из-за проведения Дня города
События дня
События дня
Центр-2019
МАКС-2019
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Объятия смерти: в Бразилии анаконда жестоко расправилась с крокодилом
«Есть и хорошие новости»: чего ждать от очередной презентации Apple
Французский журналист объяснил, почему Le Figaro назвала Киев российским
Телеканал «Звезда» объявляет конкурс «#ЗагадкиТолстого»
«Вертит тазом»: Шнур отреагировал на неудачный концерт Билана в Самаре
Видео
СМИ: Шумахера будут лечить при помощи стволовых клеток
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.