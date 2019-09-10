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«Газпрому» снова запретили использовать газопровод OPAL на 100%

Кристина Волкова
14:21 10.09.2019
В Европе положительно отозвались о решении суда, пояснив, что прокачка газа сможет увеличиться на 12,5 миллиарда кубометров в год.
«Газпрому» снова запретили использовать газопровод OPAL на 100%
© Фото: opal-gastransport.de

Суд Евросоюза отменил решение Еврокомиссии (ЕК) от 2016 года, дающее российскому «Газпрому» право на использование газопровода в полную силу.

В Европе положительно отозвались о решении суда, пояснив, что прокачка газа сможет увеличиться на 12,5 миллиарда кубометров в год. Так, по словам главы польского энергетического концерна PGNIG Петра Возняка, у идущего через Украину газопровода есть неиспользованные возможности.

«Это меняет переговорную позицию Украины, которая значительно улучшится», - заявил он на пресс-конференции во вторник.

Глава польского министерства энергетики Кшиштоф Тхужевский также отметил, что новое решение «прекращает монополию «Газпрома» в Европе» и вместе с тем «имеет огромное значение в перспективе приближающегося окончания договора транзита российского газа через Украину».

«Учитывая ограниченную возможность использования газопровода OPAL, "Газпром" будет вынужден сократить использование "Северного потока", что, вероятно, не позволит полностью отказаться от транзита газа через Украину», - пояснил он.

OPAL - трубопровод-отвод, объединяющий «Северный поток» и газотранспортную систему Центральной и Западной Европы. Газ поступает в Германию до границы с Чехией. Его мощность - 36 миллиардов кубометров в год. Много лет Россия имела право на использование только 50% мощностей газопровода, а осенью 2016 года по решению Еврокомиссии российскому «Газпрому» было разрешено использовать еще 40% мощностей.

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