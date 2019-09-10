СМИ сообщили об отмене концерта Билана в Самаре

В Самаре отменен концерт певца Димы Билана. Шоу должно было состояться 20 октября в «МТЛ Арене». Накануне артист выступил на Дне города, и его странное поведение на сцене спровоцировало крупный скандал. Позже Билан признался своим поклонникам, что в тот вечер выпил лишнюю порцию коньяка. Артист принес публичные извинения самарцам и пообещал выступить для них бесплатно.

Представители певца уже вышли на связь с местным департаментом культуры, сообщает портал «Самара-ГИС». Дата следующего появления Димы Билана в Самаре пока не определена.

Инцидент на концерте, приуроченном ко Дню города, вызвал бурю негодования в Сети. Недовольные жители Самары подписали петицию к городским властям с требованием принести извинения за испорченный праздник и вернуть в бюджет деньги, потраченные на гонорар звездного гостя.

Публичные извинения Билана вызвали одобрение коллег по цеху, большинство из которых выступили в его защиту. Среди тех, кто призвал прекратить нападки на певца, Иосиф Пригожин и Яна Рудковская, Филипп Киркоров и Анна Семенович, Игорь Николаев и многие другие звезды российского шоу-бизнеса.