Найденный после двух суток скитаний по сибирской тайге юноша рассказал о происшествии

Заблудившийся в сибирской тайге подросток найден живым и здоровым спустя двое суток. Юноша сумел самостоятельно выйти на берег реки Бирюса, где его заметили рыбаки. К этому времени поисками пропавшего занимались десятки спасателей и волонтеров. Молодого человека искали на земле и с воздуха, задействовав вертолет. Илья Титорчук ушел в лес со своей семьей для заготовки кедрового ореха, но к назначенному сроку не вышел на общее место сбора.

«Справился с божьей помощью. Сам во всем виноват, занялся ненужной самодеятельностью», - рассказал Илья обнаружившим его спасателям.

После доставки юноши на большую землю, его осмотрели врачи. Здоровью молодого промысловика ничего не угрожает и он уже встретился со своей семьей.

Спасатели напоминают об опасности одиночных походов в лес. Отправляясь в тайгу они настоятельно просят брать с собой заряженный мобильный телефон, спички, теплую одежду и запас продуктов.