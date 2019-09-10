В Кремле назвали преждевременным обсуждение обмена с Украиной

В Кремле считают, что говорить о сроках следующего обмена заключенными с Украиной на данный момент рано.

Уточняется при этом, что из данного процесса выходить необходимо, однако это требует постепенной, скрупулезной работы.

«Есть понимание, что этот процесс нужно продолжать, тем более и в соответствии с минскими договоренностями. Однако пока говорить о сроках следующего обмена было бы преждевременно», - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что недавнему обмену предшествовала огромная подготовительная работа.

Ранее во вторник уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что новый обмен между Россией и Украиной может состояться до конца этого года. По ее словам, Киев намерен вернуть в страну 113 своих граждан.

Обмен заключенными между двумя государствами состоялся в субботу, 7 сентября, в формате «35 на 35». Сторонами были переданы друг другу режиссер Олег Сенцов и главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Также Россия передала Украине 24 моряка, задержанных в прошлом году за незаконное пересечение российской границы.