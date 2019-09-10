Названы продукты, которые лучше не мыть перед приготовлением

Специалисты Роскачества составили список продуктов, которые не рекомендуется мыть перед приготовлением. Так, мытью не следует подвергать курицу, мясо и грибы.

В ходе мытья мяса патогенные бактерии не пoгибают, а капли воды могут лишь распространить по кухне вредоносные микроорганизмы. Бактерии же в мясе птицы погибают только после длительной термообработки, пишет сайт aif.ru.

Также не рекомендуется мыть яйца, поскольку структура скорлупы - пористая, а тонкая кутикула защищает содержимое от попадания внутрь микрoбов. Мытье может повредить ее, в результате чего бактерии могут попасть внутрь.

Наконец, грибы не рекомендуется мыть, поскольку в магазины они, как правило, попадают уже очищенными, при этом они хорошо впитывают влагу и от этого могут быстрее испортиться.