Путин наградил Чилингарова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил депутата Государственной думы, ученого-полярника Артура Чилингарова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени за весомый вклад в укрепление российской государственности и развитие парламентаризма.

Этой же награды был удостоен председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдинов за большой вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия в обществе. Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени был награжден генеральный директор РЖД Олег Белозеров за многолетнюю добросовестную работу и трудовые успехи. Такие же награды получили зампредседателя Счетной палаты Вера Чистова, ректор Первого Московского государственного медицинского университета им. Сеченова Петр Глыбочко и митрополит Антоний.

Глава государства также вручил орден Александра Невского аудитору Счетной палаты Сергею Агапцову, а орден Дружбы - его коллеге Татьяне Мануйловой. Такого же ордена был удостоен артист Александр Голобородько. Соответствующие указы были опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Помимо орденов, Владимир Путин присвоил звания заслуженного артиста России актрисам Анне Михалковой и Виктории Исаковой.