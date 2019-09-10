«Есть и хорошие новости»: чего ждать от очередной презентации Apple

Ожидаемый в народе новейший iPhone 11 лишится сразу трех важных функций, которые имели все его предшественники, заявили аналитики TF International Securities.

Так, новый смартфон лишится поддержки стилуса, несмотря на многочисленные ожидания пользователей продукции Apple. Также новые iPhone сохранят разъем Lightning, на смену которому, по слухам, должен был прийти USB-C. Причем этот вопрос обсуждался в Сети гораздо чаще, чем даже само появление смартфона. Тем не менее разработчики приняли решение оставить прежний разъем, посчитав, что он и так неплохо контрастирует с устройством.

Наконец, третье, что удивило уже сегодня большинство пользователей iPhone, - в этот раз разработчики намерены исключить модуль реверсивной зарядки. Речь идет о зарядке наушников, смарт-часов и даже других смартфонов при их размещении на задней панели iPhone. Аналогичную функцию имеют флагманские смартфоны Samsung и Huawei, однако в Apple функцию сочли абсолютно бесполезной.

Вместе с тем есть и хорошие новости. Новый iPhone будет оснащен более мощным блоком питания на 18 Вт. Он будет находиться в комплекте со всей серией устройств - iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. Кроме того, iPhone 11 оснастят новыми цветами и технологией UWB для навигации внутри зданий.