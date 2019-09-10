Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма

Президент России внес на рассмотрение Государственного совета три кандидатуры на пост главы Крыма.

Это действующий глава региона Сергей Аксенов, первый секретарь Крымского рескома КПРФ Сергей Богатыренко и депутат Госдумы от ЛДПР Павел Шперов. Об этом заявил сегодня спикер крымского парламента Владимир Константинов.

Напомним, в минувшее воскресенье прошел единый день голосования. В результате выборов в крымский Госсовет победу одержала «Единая Россия», получив 60 мандатов из 75. ЛДПР досталось десять мест, КПРФ - пять.