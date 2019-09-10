Ученые анонсировали первое в истории видео с черной дырой

Международная команда ученых, работающая над проектом Event Horizon Telescope по получению изображений черной дыры, заявила, что в ближайшем будущем появится первое видео, на котором будет запечатлено как действует черная дыра.

Астрономы уже собрали все необходимые данные. Для этого использовали огромные телескопы. С их помощью были проведены наблюдения за сверхмассивными черными дырами в галактике М87 и в центре Млечного Пути. Сейчас полученные данные обрабатываются. Видео планируется представить в 2020 году, передает Phys.org.

Ранее ученые сообщили, что обнаружили сверхмассивную черную дыру, которая не поддается действующим теоретическим моделям об устройстве вселенной. Черная дыра была обнаружена в центре галактики, расположенной на расстоянии около 130 миллионов световых лет от Земли. Обнаруженная дыра примерно в 250 миллионов раз тяжелее Солнца и довольно тусклая. Это открытие удалось сделать благодаря телескопу «Хаббл». Рядом с черной дырой были замечены дискообразный поток газа, пыли и мусора, вращающийся со скоростью, равной 10% от скорости света.