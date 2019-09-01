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Врачи назвали симптомы развивающегося диабета

Анна Касаткина
00:16 01.09.2019
Многие из них становятся особенно заметы после приема пищи.
Врачи назвали симптомы развивающегося диабета
© Фото: CHROMORANGE Bilderbox Globallookpress

Чувство усталости, постоянные голод и жажда могут свидетельствовать о развитии у человека диабета второго типа. Об этом рассказали эксперты из Великобритании.

По словам специалистов The Global Diabetes Community, симптомы такого диабета развиваются постепенно и не всегда могут проявлять себя на ранней стадии.

Человека должно насторожить, если он часто чувствует усталость в течение дня, постоянно хочет есть и пить. К признакам также относятся учащенное мочеиспускание, затуманивание зрения, медленное заживание порезов и ран, зуд, резкая потеря веса или мышечной массы. Риск заболевания диабетом также увеличен, если человек часто болеет молочницей, страдает псориазом или гиперпигментацией кожи.

«Наличие диабета второго типа не позволяет организму снижать уровень глюкозы в крови так же эффективно, как у людей без диабета. По этой причине симптомы могут быть более заметными после приема пищи», – сообщается на сайте диабетического общества.

Особенно внимательно отнестись к своему здоровью врачи советуют людям с высоким артериальным давлением, повышенным уровнем холестерина и избыточным весом. По данным специалистов, только в Великобритании до 850 тысяч взрослых людей могут болеть диабетом второго типа и не знать об этом.

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