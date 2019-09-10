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В Кремле назвали «криминальным чтивом» историю о вывозе американского шпиона из России

Ян Брацкий
12:55 10.09.2019
По заверениям представителя Кремля, Олега Смоленкова, которого американская пресса называет «информатором» Вашингтона, несколько лет назад уволили.
В Кремле назвали «криминальным чтивом» историю о вывозе американского шпиона из России
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

В Кремле отреагировали на публикации американской прессы об экстренной эвакуации ценного осведомителя Вашингтона из России. Ранее телекомпания CNN распространила информацию, согласно которой американская спецслужба в 2017 году якобы вывезла из России своего агента из опасений его разоблачения. В материале отмечалось, что шпион якобы был «одним из самых высокопоставленных источников» в правительстве РФ.

В качестве предполагаемого американского шпиона западная пресса называет Олега Смоленкова, который работал в посольстве РФ в США и в аппарате российского правительства. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал любые рассуждения на эту тему «криминальным чтивом».

«Действительно, Смоленков работал в администрации президента, но несколько лет назад был уволен, его должность не относилась к категории высших должностных лиц. Все эти рассуждения американских СМИ о том, кто кого экстренно вывозил, от кого спасал и так далее - это такой жанр pulp fiction - "криминального чтива"», - заявил на встрече с журналистами пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

На шпионскую историю отреагировали в Совете Федерации, где сочли подобные публикации в американских СМИ «откровенным фейком в топорном исполнении», который направлен на дискредитацию действующего президента США Дональда Трампа, который, по собственному признанию, ничего не знает об этой истории.

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