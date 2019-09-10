Верховная рада окончательно приняла закон об импичменте президента

Верховная рада приняла во вторник во втором и окончательном чтении законопроект президента Украины Владимира Зеленского об импичменте.

В первом чтении законопроект был поддержан 337 голосами, после чего спикер Совета Рады Дмитрий Разумков поставил на голосование принятие закона в целом. Его поддержали 245 депутатов.

Согласно новому закону Верховная рада может отстранить президента с поста главы государства в случае совершения им государственной измены или иного тяжкого преступления, говорится на официальном портале украинского политического ведомства. Основанием для импичмента является письменное представление, подписанное большинством народных депутатов. Их подписи не могут быть отозваны. Заявления, подписанные большинством представителей Рады, направляются в Верховный и Конституционный суды для дальнейшего решения вопроса.

В свою очередь, глава государства имеет право воспользоваться услугами адвокатов в случае импичмента и обжаловать решение депутатов. При этом решения комиссии должны быть открытыми, кроме случаев, когда вопрос не касается гостайны.

Если суд признает президента виновным, Верховная рада принимает решение об отстранении главы Украины. В случае же если президент принимает решение об отставке по собственному желанию, дело об импичменте против него приостанавливается.

Напомним, проект закона об импичменте внес на рассмотрение Верховной рады глава страны Владимир Зеленский 29 августа.