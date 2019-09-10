Основатель Alibaba ушел с поста главы корпорации

Основатель китайской корпорации Alibaba Group Джек Ма оставил пост председателя совета директоров. Новым главой корпорации теперь официально является его преемник Дэниел Чжан.

Информация об уходе Ма появилась ровно год назад, 10 сентября 2018 года, в день, когда компания отпраздновало свое 19-летие. Тогда глава корпорации заявил, что продолжит работать еще год.

Джек Ма стал первым бизнесменом из Китая, чье фото было опубликовано на обложке журнала Forbes. В прошлом году его во второй раз за четыре года признали самым богатым человеком в стране, а также он вошел в списки богатейших людей в мире. Его состояние оценивалось в 39,1 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg.

Alibaba Group создана в 1999 году как площадка для малого и среднего бизнеса. Тогда представлять на продажу товары в Интернете было в новинку, и компания Джека Ма стала первой в Китае по онлайн-торговле. Спустя короткое время Alibaba привлек внимание крупнейших на тот момент инвесторов, которые осуществили первые многомиллионные вложения в работу компании.

Рыночная капитализация компании сегодня оценивается в 420 миллионов долларов, а в штате на постоянной основе работают свыше 66 тысяч человек.