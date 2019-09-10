В МО РФ опровергли сообщения о нанесении воздушного удара в Идлибе

С началом действия режима прекращения огня в зоне деэскалации «Идлиб» самолеты ВКС России и ВВС Сирии никаких боевых задач по поражению целей на земле не выполняют. Об этом говорится в заявлении российского Министерства обороны.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на неназванных представителей повстанческих группировок утверждало, что по высоте Джабаль аль-Акрад якобы было нанесено два авиаудара.

«Информация британского информационного агентства Reuters о якобы нанесении самолетами ВКС России воздушных ударов по высоте Джабаль аль-Акрад является очередным фейком», - подчеркнули в Министерстве обороны РФ.

Напомним, с 06:00 31 августа 2019 года по инициативе Российской Федерации и Турецкой Республики сирийская армия в одностороннем порядке объявила о прекращении огня во всей зоне деэскалации «Идлиб», о чем были уведомлены все стороны конфликта.

Правительственными войсками было обеспечено неукоснительное выполнение взятых на себя обязательств. Полностью прекращены полеты боевой авиации ВКС России и ВВС Сирии.