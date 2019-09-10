«Он живой человек»: Пригожин оправдал поведение Билана в Самаре

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин возмутился реакцией общественности на скандал с выступлением Димы Билана в Самаре. Там на странное поведение артиста обратили внимание слушатели.

По мнению Пригожина, музыкант не заслужил такой травли и критики ополчились на него незаслуженно. В разговоре со «Звездой» продюсер выразил свою точку зрения на произошедшее и заступился за певца, признав, что ему не чуждо ничто человеческое.

«Я не оправдываю Диму, но могу сказать следующее: он живой человек, он артист. Знаете, какие нагрузки артист испытывает? Сотни часов в году он летает, поезда, другие транспортные развязки. К тому же мы не знаем, что предшествовало всему этому», - заявил Пригожин.

По его мнению, все произошедшее на концерте в Самаре и после в Сети напоминает хорошо спланированную акцию по дискредитации Димы Билана.

«Ну вышел Билан выпившим, он что, всю жизнь так себя ведет, он что, всю жизнь выпивал, его что, заподозрили в этом? Нет. Такое ощущение складывается, что он в каждом городе выходит пьяным», - высказался продюсер.

На сторону своего коллеги встали многие звезды российского шоу-бизнеса, которые выступили в поддержку Билана. Среди тех, кто заступился за артиста, Филипп Киркоров, Анна Семенович, Игорь Николаев, Яна Рудковская и многие другие. Дима Билан принес самарцам публичные извинения и пообещал дать в городе большой бесплатный концерт, чтобы не разочаровывать своих фанатов. Кроме того, певец окажет финансовую помощь самарской детской больнице.