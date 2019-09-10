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Шойгу поручил обращать внимание на каждую мелочь при строительстве музея «Дорога памяти»

Александр Пешков
12:13 10.09.2019
Филиал Центрального музея ВС РФ с мультимедийной галереей «Дорога памяти», в которую каждый желающий сможет прислать фотографии своих родственников - участников Великой Отечественной войны, будет открыт 9 мая следующего года вместе с Главным храмом ВС РФ.
Шойгу поручил обращать внимание на каждую мелочь при строительстве музея «Дорога памяти»
© Фото: Минобороны РФ

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил не оставлять без внимания даже мельчайшие детали при создании галереи «Дорога памяти», которая строится на прихрамовой территории Главного храма ВС РФ. 

«Мы сегодня посмотрели экспозицию "Дороги памяти", посмотрели дополнительные предложения, я их не называю замечаниями, которые необходимо рассмотреть. Мы подошли к тому этапу, когда надо обращать внимание на детали», - сказал Шойгу на заседании художественного совета по строительству Главного храма. 

Ожидается, что в галлерею войдут десятки миллионов фотографий. Каждый желающий может загрузить фотографии своих родственников - фронтовиков и тружеников тыла через специальный раздел на сайте Минобороны.

«А с учетом того, что здесь мелочей быть не может, каждая часть важна. Я бы хотел, чтобы вы обращали на это внимание», - подчеркнул министр. 

Протяженность галереи - 1418 метров - по числу дней Великой Отечественной войны. Музей будет включать 35 выставочных залов, где будут размещены исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, в том числе фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров из запасников Центрального музея.

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