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Шойгу дал старт строительству военно-патриотического центра воспитания молодежи «Авангард»

Александр Пешков
11:08 10.09.2019
Патриотический центр в подмосковном «Патриоте» откроется 1 сентября следующего года.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев заложили камень в основание учебно-воспитательного центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ «Патриот».

«Только что мы подписали соглашение о создании, на мой взгляд, замечательного первого в нашей стране межшкольного, межсубъектового центра патриотического воспитания подрастающего поколения, первого юнармейского центра», - сказал Шойгу.

Сергей Шойгу отметил, что идею создания подобных центров поддержал Владимир Путин. Министр обороны также поблагодарил за поддержку проекта мэра Москвы Сергея Собянина и главу Подмосковья Андрея Воробьева.

Министр подчеркнул, что в центре юнармейцы смогут проходить начальную военную подготовку, которая позволит им «больше узнать о нашей армии, больше узнать о том, что им предстоит в случае, если они выберут для себя ратную службу».

По словам главы российского военного ведомства, в самое ближайшее время подобные центры появятся по всей стране, во всех субъектах РФ.

«И немаловажно, что здесь открытая архитектура. Он может развиваться во все стороны. Все подъездные пути готовы», - отметил глава Минобороны.

Он также подчеркнул, что недалеко находится центр духовного воспитания - Главный храм Вооруженных Сил РФ в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который будет открыт 9 мая 2020 года.

Шойгу сообщил, что в центре будут готовить военное духовенство.

«И самое главное, для наших госпиталей, медицинских учреждений там будет открыта школа сестер милосердия», - рассказал министр. 

Строительство в парке «Патриот» учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» профинансировано Москвой и Московской областью.

Масштабный уникальный лагерь рассчитан на одновременное проживание и обучение 600 человек. Проект и концептуальные архитектурные решения разработали специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России.

На площади 25 гектаров строители возведут двухэтажный учебно-административный корпус с актовым залом на 960 мест, пять спальных корпусов на 120 человек каждый, общежитие для персонала на 160 мест, столовую, медпункт, крытый спортивный комплекс, а также спортивные сооружения, в том числе стадион с футбольным полем, беговыми дорожками и зрительскими трибунами, силовые уличные тренажеры, четыре площадки для мини-футбола, гандбола, баскетбола, волейбола, настольного тенниса, гимнастический городок, полосу препятствий с водной преградой, хоккейную коробку, туристическую зону, скалодром, галерею для стрельбы из охолощенного оружия, имитирующего выстрелы специальными холостыми патронами.

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