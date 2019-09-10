Российский Ил-76 примет участие в тушении лесных пожаров в Боливии

Российский летающий танкер Ил-76 прибыл в Боливию для тушения лесных пожаров. В аэропорту экипаж самолета встретил президент республики Эво Моралес. Ил-76 пробудет в латиноамериканском государстве около месяца. Помощь в борьбе со стихией предоставили также Аргентина, Чили, Перу и другие страны.

С начала июля лесные пожары в Боливии уничтожили почти два миллиона гектаров леса и сельскохозяйственных угодий. Ежедневно со стихией ведут борьбу несколько самолетов и вертолетов, сотни единиц техники, тысячи военных, пожарных и волонтеров. Российский Ил-76 ранее принимал участие в масштабном тушении лесных пожаров в Сибири.