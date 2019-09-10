Огромный грузовик врезался в кафе в Кузбассе

Водитель грузовика протаранил здание кафе в поселке Шерегеш в Кемеровской области. Очевидцы происшествия публикуют фото и видео инцидента в социальных сетях. К счастью, никого из посетителей общепита в момент ДТП на месте не оказалось. Масштабных разрушений тоже удалось избежать.

Сейчас в происшествии разбираются сотрудники полиции, которым предстоит дать правовую оценку случившемуся и определить, был ли исправен грузовик, в каком состоянии находился его водитель и кто из других участников дорожного движения мог спровоцировать аварию.

В это время года в Шерегеше немноголюдно. Наплыва туристов здесь ожидают с началом горнолыжного сезона, когда на склонах местных гор выпадет снег.