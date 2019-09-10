В Управделами президента опровергли данные о причастности к ведомству «тайного агента» ЦРУ

В Управлении делами Президента России заявили, что тайный информатор Центрального разведывательного управления США не был сотрудником российского ведомства.

Ранее ряд американских СМИ со ссылкой на неназванные источники в госорганах США сообщили, что некий Олег Смоленков, агент американской разведки, имел непосредственное отношению к Кремлю и якобы работал в Управлении делами Президента России Владимира Путина. Ранее, в 2017 году, гражданин России пропал после выезда на отдых в Черногорию, а в 2018 году приобрел дом в городе Стаффорд в штате Вирджиния стоимостью около 925 тысяч долларов.

В свою очередь, по данным The New York Times, Смоленков был одним из самых важных активов американской разведки, который был завербован ЦРУ, а в России вместе с тем быстро поднялся по карьерной лестнице и занял высокую должность в российском ведомстве. Американское издание также заявило, что именно Смоленков сыграл значимую роль в деле о якобы российском вмешательстве в президентские выборы в США.

Накануне, 9 сентября, CNN сообщил о спецоперации ЦРУ по вывозу своего осведомителя из России из-за опасений, что его могут вычислить. Президент США Дональд Трамп заявил, что не в курсе данной истории с якобы вывозом американского агента из России в 2017 году, однако он удовлетворен ответом разведки по данному вопросу.