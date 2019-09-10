Цены на авиабилеты в России подорожали на 24%

Цены на авиабилеты в России с января по август этого года подорожали на 24%. В последний раз такое наблюдалось в 2008 году.

По данным сервисов для путешественников, ничего экстренного в данной ситуации нет. Как и годами ранее, цены на перелеты в августе достигают своего пика, а уже к октябрю обычно снижаются в полтора раза. Так, специалисты уверены, что в октябре показатель цен на авиабилеты внутренних рейсов уменьшится на 13-35%, а полеты за границу будут дешевле на 3-13%.

При этом основными причинами роста цен в этом году эксперты назвали высокую стоимость авиатоплива и увеличение издержек авиакомпаний, передают «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что следят за ситуацией с ценами на топливо после жалоб авиакомпаний. Там также уверены в отсутствии предпосылок для дальнейшего роста цен. Вместе с тем Минтранс считает, что увеличение стоимости билетов не должно превышать инфляцию. В ведомстве намерены принимать меры по сдерживанию роста цен.