В центре Геленджика полыхает городской рынок. Торговые ряды охвачены огнем, который грозит перекинуться на соседние строения. По предварительной версии, на территории рынка вспыхнули роллеты на площади более 300 квадратных метров.

Огонь очень быстро распространяется. Торговцы тщетно пытаются спасти свой товар - приблизиться к палаткам невозможно из-за высокой температуры. На место возгорания прибывают все новые подразделения пожарной охраны. Многочисленные очевидцы публикуют видео с места происшествия в социальных сетях.

В эти минуты борьба с огнем продолжается. Данных о погибших и пострадавших не поступало. Точная причина происшествия и возможные виновные будут названы после проведенного расследования пожарных дознавателей.