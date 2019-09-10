«Это благородно»: Киркоров заступился за Билана после концерта в Самаре

Филипп Киркоров поддержал Диму Билана после его неудачного концерта в Самаре. Он написал обращение к артисту под его постом в Instagram, где сам Билан объяснился со своими поклонниками. Певец признался, что не рассчитал дозу алкоголя перед выступлением, и пообещал загладить свою вину, организовав в Самаре большой бесплатный концерт.

Эстрадный исполнитель попросил у самарцев прощения. После этих слов многие российские звезды шоу-бизнеса выступили в поддержку раскаявшегося Билана.

«Дима, ты Артист с большой буквы и еще больше стал им после этих честных слов. Все мы не без греха. Все забудется, а честные поступки останутся навсегда. Это благородно», - написал Киркоров в комментариях под обращением Билана в Instagram.

Среди других коллег, поддержавших Диму Билана, оказались композитор Игорь Николаев, певица Анна Семенович, продюсер Яна Рудковская и другие. Ранее российский рокер Сергей Шнуров опубликовал стих-обращение к Диме Билану, в котором призвал его не принимать близко к сердцу произошедшее в Самаре.