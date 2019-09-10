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Статус «безработная»: Савченко подала документы в центр занятости

Тамара Астапенкова
00:08 10.09.2019
Политик понимает, что не каждый работодатель будет рад ее видеть у себя в компании.
Статус «безработная»: Савченко подала документы в центр занятости
© Фото: Maciej Luczniewski, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко озаботилась поиском работы. Она рассказала, что подала необходимые документы в центр занятости. Савченко уточнила, что теперь ее официальный статус – «безработная».

«На следующие полгода мой следующий шаг как простого человека, простого гражданина Украины, начался 5 сентября. Я подала документы в центр занятости и теперь, с сегодняшнего дня мой официальный статус безработного человека, гражданина Украины. Я ищу работу», - заявила Савченко.

Надежда Савченко участвовала во внеочередных парламентских выборах, которые прошли на Украине 21 июля. Политик баллотировалась в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области. После обработки протоколов, выяснилось, что за нее отдали свои голоса только 8 человек и она не сможет вновь работать в Верховной раде.

На данный момент Надежда хочет пройти медкомиссию, необходимую для службы в авиации. Но по ее словам, здоровье «очень пострадало в тюрьме». При этом Савченко осознает, что работу ей будет найти нелегко.

«Я думаю, что не каждый работодатель захочет иметь у себя на работе Надежду Савченко. Поэтому я сузила круг поисков. Я ограничилась тем, что я хочу ту работу, которая будет ограничена в контактах с людьми, будет более физической. Это то, что я хочу для души», -  сказала Савченко в интервью телеканалу News One.

Ранее Надежда Савченко высказывала желание возглавить при вновь избранном президенте Украины министерство иностранных дел или военное ведомство. Политик вышла на свободу 15 апреля этого года. Она обвинялась в подготовке терактов в центре Киева.

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