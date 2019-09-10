«Я оплошал»: Билан извинился перед самарскими зрителями за нетрезвый концерт

Дмитрий Билан опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение к самарским поклонникам, которые возмутились его выступлением на Дне города. Певец не только принес искренние извинения, но и признался, что вышел на сцену в нетрезвом состоянии.

«Друзья, я к вам с колоссальным извинением. Мой концерт в Самаре, который прошел вчера. Я оплошал. Я выступал на сцене в нетрезвом виде. Встретив друзей, выпил коньяк. Не рассчитал», - рассказал Билан.

Билан объяснил, что старается вести здоровый образ жизни и следит за своим питанием, поскольку у него проблемы с желчным пузырем и пищеводом. И как предположил артист, он не смог рассчитать дозу алкоголя, поскольку давно его не употреблял.

«Я хочу сделать для вас в Самаре абсолютно открытый, бесплатный концерт. Качественный. С хорошим звуком. С хорошим мной. Сейчас общаюсь с администрацией города Самары, хочу подарить детскую площадку», - поделился своими планами артист.

Кроме детской площадки певец пообещал преподнести одной из самарских клиник необходимый для нее аппарат, который будет использоваться для лечения детей.

«И самое главное: я хочу на концерте посмотреть вам в глаза и извиниться лично. Потому что я вас очень сильно люблю и уважаю. И вы для меня большой смысл», - признался певец.

Он сообщил, что с трудом сдерживает слезы, поскольку не может передать, что сейчас у него творится внутри. Билан подчеркнул, что не может представить своей жизни без сцены и зрителя, но «все мы люди». И попросил понять его по-человечески. Дмитрий Билан еще раз подчеркнул, что выполнит свое обещание, которые сейчас озвучил.

Ранее жители Самары начали собирать подписи под онлайн-петицией, в которой требовали от городских властей извиниться за выступление Дмитрий Билана на Дне города. В тексте обращения говорилось, что артист «вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты». Авторы петиции потребовали не только извинений перед горожанами, которым испортили праздник, но и больше «не приглашать таких звезд».