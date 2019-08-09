Полвека культовому снимку: фанаты The Beatles заблокировали Abbey Road

Фанаты The Beatles перекрыли Эбби-Роуд в Лондоне, чтобы воссоздать легендарный снимок ливерпульской четверки на пешеходном переходе.

Так десятки поклонников решили отметить 50-летие культовой фотографии. Этот участок дороги считается одним из самых оживленных в Лондоне. В 1969 году у фотографа было всего десять минут, чтобы сделать нужный кадр, один из них стал обложкой последней пластинки The Beatles - Abbey Road, которую они записали полным составом.

Спустя полвека фанаты заблокировали движение по культовой Эбби-Роуд на несколько часов 8 августа, создав в городе серьезные пробки. На юбилей приехали поклонники группы со всего мира.

Как сообщает телеканал Sky News, среди поклонников группы были люди, одетые точь-в-точь, как музыканты на той фотографии, кто-то даже прически похожие сделал.