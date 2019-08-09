Летний детский лагерь начал работу в Сирии

«Мы стараемся окружить детей теплом и заботой, чтобы после такой тяжелой войны, которая забрала у многих из них самых близких людей, они не чувствовали себя брошенными и одинокими», - рассказала Яра Каскин, сотрудник лагеря.

На отдых приехали сотни детей, которым пришлось узнать, что такое война. Многие из них - дети погибших сирийских солдат и офицеров. Российские военные обеспечили лагерь продовольствием и всем необходимым.

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