Летний детский лагерь начал работу в Сирии
Российские военные обеспечили его всем необходимым.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Сирии начал работу летний детский лагерь. Его открыли при поддержке российских военных.
На отдых приехали сотни детей, которым пришлось узнать, что такое война. Многие из них - дети погибших сирийских солдат и офицеров. Российские военные обеспечили лагерь продовольствием и всем необходимым.
«Мы стараемся окружить детей теплом и заботой, чтобы после такой тяжелой войны, которая забрала у многих из них самых близких людей, они не чувствовали себя брошенными и одинокими», - рассказала Яра Каскин, сотрудник лагеря.