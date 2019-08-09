Уровень Амура под Хабаровском поднялся до отметки 5 метров

К Хабаровскому краю приближается гребень амурского паводка, который сейчас находится у села Нагибово Еврейской автономной области, вода в реке поднимается по 15-20 сантиметров в сутки.

Основную волну ожидают в ближайшие дни. Однако уже сейчас уровень Амура у Хабаровска достиг 512 см, оказались подтопленными более 900 дачных участков, пишет ТАСС. Подход гребня паводка на Амуре к Хабаровску ожидается 12-14 августа. Спасатели и власти региона готовятся к подъему уровня воды до 650-700 см.

«Уровень у Хабаровска в 10:00 (03:00 мск) 9 августа составил 512 см. За прошедшие сутки прирост составил 19 см. В течение ближайших двух суток он может подняться до отметок 525-535 см», - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону.

Из опасной зоны эвакуированы две тысячи человек, медики начали вакцинацию жителей. На помощь местным властям пришли военные специалисты. В Еврейской автономной области мотострелки укрепляют дамбы, чтобы не затопило поселки. По прогнозам синоптиков, уровень воды в Амуре может на метр превысить опасные значения.