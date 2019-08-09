«Смерч» из летающих муравьев напугал жителей Запорожья: видео
Местным жителям удалось зафиксировать на камеру видеорегистратора автомобиля огромное облако из насекомых.
© Видео: РИА Мелитополь, YouTube © Фото: РИА Мелитополь
Огромную надвигающуюся тучу летающих насекомых сняли на камеру видеорегистратора под Мелитополем. Как сообщили энтомологи, это особый вид муравьев, похожий на мух, которые размножились благодаря жаркой и влажной погоде.
Как пишет «РИА-Мелитополь», подобный феномен наблюдается каждый год в июле и августе. Он связан с брачным периодом черных садовых муравьев, который длится несколько дней.
«Ужас!» - прокомментировала местная жительница, заметив из машины густой рой насекомых, похожий на летящий смерч.
По словам специалистов, летающие муравьи для людей не опасны.