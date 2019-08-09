Сторонники Атамбаева вернули захваченное оружие силовикам

Захваченное оружие спецназовцев, которое отобрали у них при попытке штурма дома Алмазбека Атамбаева сторонники экс-главы Киргизии, возвращено силовикам. Об этом свидетельствует видеоролик, появившийся на официальной странице Атамбаева в Instagram.

На кадрах видны несколько винтовок, а также множество магазинов с патронами к ним.

«Оружие, изъятое накануне, 7 августа, во время штурма у сотрудников спецназа, возвращено силовикам», - говорится в подписи к видео.

Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева поместили под стражу до 26 августа 2019 года. Об этом рассказал «Звезде» его адвокат Сергей Слесарев. Вчера Атамбаев сдался правоохранительным органам, после чего был доставлен в Госкомитет нацбезопасности Киргизии (ДКНБ). Его обвиняют в коррупции.