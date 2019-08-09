Под Воронежем произошло массовое отравление грибами

Массовое отравление грибами произошло в Воронежской области, в результате чего две женщины погибли, а еще 15, в том числе один ребенок, госпитализированы в тяжелом состоянии.

Всего за помощью к врачам за последнюю неделю обратились десятки людей. С 29 июля по 7 августа после употребления грибов в больницы попал 31 человек. Об этом сообщает портал moe-online.ru.

Медики говорят, что симптомы у всех схожи - так на организм действуют токсины бледной поганки, которую часто путают с сыроежкой. Отличить ядовитый гриб можно, если обратить внимание на ножку - у поганки она значительно толще.