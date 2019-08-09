Экс-президент Киргизии Атамбаев арестован до 26 августа

Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева поместили под стражу до 26 августа 2019 года, рассказал «Звезде» его адвокат Сергей Слесарев.

По его словам, вчера, 8 августа, после задержания Атамбаев был доставлен в ДКНБ Киргизии.

«Ему было предъявлено уведомление в подозрение по делу Батукаева, избрана мера пресечения заключение под стражу до 26 августа этого года. Это было подготовлено заранее, прошло все формально, без соблюдения норм права, уголовно-процессуального», - отметил адвокат.

Как добавил Слесарев, суд по мере пресечения должен состояться до 26 августа, то есть 19-20 августа.

Напомним, бывший киргизский лидер сдался правоохранителям после штурма 8 августа и был доставлен в МВД республики. Сторонники экс-главы государства перекрыли трассу, ведущую из Кой-Таша, где находится его резиденция в Бишкек, поэтому полиции пришлось двигаться по объездной дороге.

Количество раненых превысило 80 человек. В ходе последнего штурма были ранены четыре сотрудника правоохранительных органов и один мирный житель.