Япония отобразила Южные Курилы в своем составе на сайте Олимпиады-2020

Четыре российских острова Южных Курил неожиданно стали «японскими» на сайте будущей Олимпиады 2020 года, которая пройдет в Токио. Дизайнеры, рисуя маршрут олимпийского огня, отнесли острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи к префектуре Хоккайдо. Таким образом, кликнув на один из этих российских островов на сайте, пользователь открывает раздел маршрута олимпийского огня на японском острове Хоккайдо.

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Япония претендует на российские острова, опираясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году между СССР и Японией была подписана совместная декларация, где Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. При этом о Кунашире и Итурупе речь не шла.

В 2018 году состоялась встреча лидеров России и Японии Владимира Путина и Синдзо Абэ в Сингапуре. По ее итогам японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить процесс переговоров по мирному договору. Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года.