Япония отобразила Южные Курилы в своем составе на сайте Олимпиады-2020
Четыре российских острова Южных Курил неожиданно стали «японскими» на сайте будущей Олимпиады 2020 года, которая пройдет в Токио. Дизайнеры, рисуя маршрут олимпийского огня, отнесли острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи к префектуре Хоккайдо. Таким образом, кликнув на один из этих российских островов на сайте, пользователь открывает раздел маршрута олимпийского огня на японском острове Хоккайдо.
Япония претендует на российские острова, опираясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году между СССР и Японией была подписана совместная декларация, где Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. При этом о Кунашире и Итурупе речь не шла.
В 2018 году состоялась встреча лидеров России и Японии Владимира Путина и Синдзо Абэ в Сингапуре. По ее итогам японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить процесс переговоров по мирному договору. Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года.