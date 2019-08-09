В главке МВД в Красноярске проходят обыски
По словам источника в правоохранительных органах, это плановая «чистка» в отношении недобросовестных сотрудников.
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Сотрудники ФСБ и управления собственной безопасности регионального главка МВД проводят обыски в главке МВД по Красноярскому краю. Следователи намерены выявить нарушения в работе отдельных сотрудников.
«Это обыск в отношении сотрудников прошлых лет. Это обычная плановая чистка в отношении недобросовестных сотрудников», - цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.
Официальных комментариев от МВД и ФСБ пока не поступало.