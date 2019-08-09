Онколог перечислил семь симптомов развития рака

Семь тревожных симптомов, которые могут говорить о том, что в организме развивается рак, выделил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин.

По словам специалиста, в первую очередь следует обратить внимание на любые кровотечения или выделения во всех органах или частях тела. Кроме того, нужно внимательно относиться к появлению уплотнений, опухолей и шишек на теле, пишет журнал «Профиль».

О развитии рака могут говорить и длительно незаживающие раны. Другой случай - это когда на протяжении длительного времени у человека наблюдаются нарушения в работе кишечника или мочевого пузыря.

Также, отмечает онколог, всегда нужно обращать внимание на длительное расстройство пищеварения или трудности с глотанием. Кроме того, о появлении злокачественной опухоли могут говорить хрипота и кашель. Еще один признак - это изменения в родинках.

Специалист отметил, что все перечисленное может свидетельствовать и о других заболеваниях, однако на всякий случай пройти обследование и сдать анализы на биопсию и гистологию не помешает.