Цвет «красный»: супертайфун надвигается на Китай

В Китае объявлен «красный» наивысший уровень тревоги из-за стремительно приближающегося супертайфуна «Лекима». Уведомление опубликовано в пятницу Центральной метеорологической службой Китая.

Утром 9 августа тайфун находился в 280 км к югу от побережья китайской провинции Чжецзян. Максимальные порывы ветра около центра шторма достигали 17 баллов, то есть 60 м/сек.

По данным синоптиков, «Лекима» перемещается со скоростью 20 км/ч на северо-запад, таким образом, вскоре он достигнет побережья Китая. Максимальная сила ветра будет достигать 14-16 баллов, но постепенно стихия начнет стихать.

Метеорологическая служба отмечает, что 9 и 10 августа в юго-восточных районах ожидаются ливни и шквалистый ветер. Кроме того, есть вероятность наводнений. Жителям рекомендовано оставаться в безопасных местах, пишет ТАСС.

Прогнозируется, что к утру 10 августа супертайфун ударит по побережью в районе между уездами Сяншань и Цаннань. Синоптики считают, что шторм обрушится на Шанхай, экстренные службы города уже готовятся к эвакуации около 16 тыс. человек.