Появилось видео плана демонтажа саркофага в Чернобыле

Саркофаг «Укрытие», построенный над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС в 1986 году, разберут к 2023 году. План демонтажа конструкции появился в Сети.

В настоящее время изоляционное сооружение держится только под собственной тяжестью. Компания SSE Chernobyl NPP подписала контракт на 78 миллионов долларов на разбор «Укрытия».

После того, как объект демонтируют, рабочие перейдут к очистке опасных отходов, которые до сих пор сохранились в четвертом энергоблоке. План демонтажа публикует Chornobyl NPP.

В 1986 году, 26 апреля на в четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции взорвался реактор. Ликвидацией аварии занималось более полумиллиона человек. Многие из них из-за облучения серьезно подорвали здоровье, некоторые умерли уже в первые месяцы после начала работ. Авария на Чернобыльской АЭС считается одной из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества.