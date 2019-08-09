Нас будет кому встретить: на Луне теперь живут тихоходки

Самые живучие существа нашей планеты – тихоходки – смогли выжить и на Луне. Их путешествие в космос началось с израильского аппарата «Берешит», который при посадке разбился, и из него высыпались уменьшенные до микроскопических размеров документы, образцы человеческой ДНК и несколько тысяч тихоходок.

Этот микроорганизм, известный еще как водяной медведь, теоретически влачит весьма скучное существование: с одного конца втягивает воду, с другого выпускает, пишет BBC.

Однако есть у него особенность - кроха вообще неубиваема. Их лишали кислорода, облучали, пытали ультрафиолетом и выталкивали в вакуум.

Когда тихоходке плохо, она впадает в анабиоз, когда же жизнь налаживается - они приходят в себя и фильтруют воду дальше. Теперь вот их целая колония оказалась на Луне, израильтяне уверены, что тихоходки выжили.