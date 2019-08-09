Появились кадры штурма резиденции экс-президента Киргизии Атамбаева

В распоряжении «Звезды» появилось видео штурма резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. На кадрах видно, как сначала десятки силовиков направляются в дом экс-главы государства, а позже - то, что осталось внутри.

После очередного штурма резиденции, экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева арестовали. Бывший лидер сдался после долгих переговоров.

Как сообщили в киргизском МВД, Атамбаева доставили в Главное следственное управление ведомства.

По предварительным данным, в ходе последнего штурма были ранены четыре сотрудника правоохранительных органов и один мирный житель.