Появились кадры штурма резиденции экс-президента Киргизии Атамбаева
Силовики начали спецоперацию по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева вечером 7 августа.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В распоряжении «Звезды» появилось видео штурма резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. На кадрах видно, как сначала десятки силовиков направляются в дом экс-главы государства, а позже - то, что осталось внутри.
После очередного штурма резиденции, экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева арестовали. Бывший лидер сдался после долгих переговоров.
Как сообщили в киргизском МВД, Атамбаева доставили в Главное следственное управление ведомства.
По предварительным данным, в ходе последнего штурма были ранены четыре сотрудника правоохранительных органов и один мирный житель.