В Забайкалье введен режим ЧС из-за засухи

В Забайкальском крае ввели режим чрезвычайной ситуации, который действует на территории региона. Причиной тому стала засуха, из-за которой погибли посевы и сенокосные угодья.

«Постановлением решено создать оперативный штаб по ликвидации ЧС, в который войдут представители министерства сельского хозяйства края»,- сообщается на официальном портале Забайкальского края.

Кроме того, отмечается, что Минсельхоз проанализирует документы, полученные от органов местного самоуправления и предоставит в федеральное профильное ведомство данные для подсчета ущерба.

Зоны чрезвычайной ситуации находятся на границах Забайкальского, Калганского, Приаргунского, Нерчинско-Заводского районов, города Краснокаменска и Краснокаменского района, сельских поселений Тарбагатайское и Зугмарское Петровск-Забайкальского района.