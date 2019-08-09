Нашествие крыс: банда грызунов атаковала продуктовый магазин
Незваные гости вовсю носятся по витринам магазина, обнюхивая продукты.
© Видео: 盧 銀海/GINKAI RO, Twitter © Фото: Ginkai19990324, Twitter
Один из китайских продуктовых магазинов заполонили крысы. Кто-то из очевидцев снял на камеру, как грызуны бегают по полу и полкам с товарами.
На кадрах видно, что зубастые животные ползают прямо по продуктам питания. В записи можно разглядеть не менее пяти крыс в разных местах магазина.
Ролик опубликован в социальных сетях. В каком городе произошел этот случай, не сообщается.