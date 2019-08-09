В Подмосковье женщина родила третью двойню подряд

В подмосковных Химках женщина третий раз подряд родила двойняшек - девочку и мальчика. Теперь ее семья воспитывает семерых детей.

Маме всего 31 год. Семья живет в другой стране, но рожать приезжает в один и тот же роддом, к одному врачу. В первый раз на свет появилась девочка, а затем - три пары двойняшек, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«В подмосковных Химках на свет появились двойняшки - мальчик и девочка. Скажете, что тут такого? И были бы правы, если б это не была уже третья двойня подряд в одной семье», - написала она в Instagram.

В июле в Санкт-Петербурге 37-летняя женщина впервые стала мамой и сразу родила четверых детей. На свет появились три мальчика и одна девочка.