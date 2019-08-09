Огромный кит чуть не проглотил лодку с туристами: видео

В Калифорнии кит чуть не проглотил судно с туристами. Происходящее сняли на видео.

На кадрах видно, как животное невероятных размеров выныривает вблизи лодки с людьми и делает движение, похожее на то, когда кит хочет что-то съесть.

«Удивлены тем, как едят горбатые киты! Пока мы дрейфовали, наблюдая за несколькими китами, этот кит воспользовался анчоусами, которых рядом с нашей лодкой преследовали морские львы», - цитирует компания Monterey Bay Whale Watch слова Джессики в Facebook.

Все происходило в заливе Монтерей, на экскурсию в Калифорнию приехали туристы из Голландии.