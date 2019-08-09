Зеленский отказался подписать совместное заявление с патриархом Варфоломеем

Президент Украины Владимир Зеленский в последний момент отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле. Почему глава государства и члены его администрации приняли такое решение, не известно.

Совместное заявление заранее готовилось Константинопольской патриархией и Министерством иностранных дел Украины и предполагалось, что оно будет подписано по итогам переговоров. В команде Зеленского были претензии к тексту документа, в частности, к одной из его частей, где речь шла о проблемах экологии.

После переговоров Зеленский поблагодарил патриарха Варфоломея за поддержку целостности Украины и пообещал, что власть будет защищать независимость церкви, пишет BBC Украина.

Встреча с патриархом прошла в рамках официального визита Зеленского в Турцию, во время которого он в том числе провел встречу с президентом Реджепом Эрдоганом.

В апреле прошлого года киевские власти решили создать собственную православную церковь. Идею поддержал патриарх Варфоломей. В декабре в Киеве прошел так называемый объединительный собор православных церквей Украины, на котором избрали главу новой церковной структуры - митрополита Киевского Епифания.