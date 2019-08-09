Посол Индии в РФ назвал С-400 лучшим зенитно-ракетным комплексом в мире

Выполнение контракта российских зенитно-ракетных комплексов С-400 продолжится в соответствии с подписанным между Москвой и Дели соглашением. Об этом сообщил посол Индии в России Венкатеш Варма.

«У нас нет никаких сомнений, что С-400 - лучший зенитно-ракетный комплекс в мире. Индия рада, что в ее Вооруженных силах будет С-400, произведенный в России», - рассказал дипломат в интервью «Российской газете».

В октябре прошлого года Россия заключила контракт на поставку в Индию российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Соглашение было заключено во время визита президента РФ в Нью-Дели.

Стороны подтвердили приверженность двух стран развитию двустороннего военно-технического сотрудничества, которое имеет долгую историю, носит доверительный и взаимовыгодный характер.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, созданная для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.