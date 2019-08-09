Попробовать Чернобыль на вкус: водку из зоны отчуждения создали на Украине

Ученые Великобритании и Украины разработали экспериментальный алкогольный напиток - водку, для приготовления которой использовалась чернобыльская вода и пшеница.

Отмечается, что полученный алкоголь является радиоактивно безопасным.

«Дистиллированный алкоголь разводили с минеральной водой из глубокого водоносного слоя в городе Чернобыль, который имеет схожий химический состав с грунтовыми водами региона Шампань во Франции. В воде не было обнаружено радиоактивного загрязнения», - сообщают на сайте государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

Кроме того, отмечается, что исследователи обнаружили в используемых образцах незначительное превышение допустимой концентрации стронция-90. Однако из-за того что в процессе изготовления алкоголя количество «примесей» в зерне уменьшается, то в готовом напитке выявили только природный радионуклид углерод-14 в допустимой концентрации.

Над проектом ученые работали три года.